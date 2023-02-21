Фомин Николай Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Солдатова Елена Николаева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Николаева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1819