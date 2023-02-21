Фомин Николай Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Николай Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Фомин Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Солдатова Елена Николаева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Фомин Андрей Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Фомин Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: Фомин Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Николаева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1819
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