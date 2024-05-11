Курденков Виктор Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курденков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курденков Николай

Мать: Курденкова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Георг Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Курденкова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
13.03.1976

Дочь: Капитанова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Курденкова Лидия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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