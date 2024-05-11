Курденков Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курденков Николай
Мать: Курденкова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Георг Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Курденкова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
13.03.1976
Дочь: Капитанова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Курденкова Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно