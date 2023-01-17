Литвинов Михаил Нилович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1860
Место жительства
С 1886
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1894
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно