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Ефимия Михайлова

Место рождения

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Неустроево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
03.11.1869 ст.

Муж: Михаил Евсеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1870 ст.

Сын: Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Евсеев

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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