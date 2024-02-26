Ефимия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1869 ст.
Муж: Михаил Евсеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1870 ст.
Сын: Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Рождение ребёнка
02.08.1872 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Евсеев
Смерть
Неизвестно