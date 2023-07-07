Белостоцкая (Сальникова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белостоцкая (Сальникова) Анастасия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.?

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
05.07.?

Отец: Белостоцкий Александр Сергеевич

Мать: не указана

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