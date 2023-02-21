Захаров Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1878

Дата смерти

19.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Захаров Григорий

Отец ребёнка: Захаров Егор

Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Захаров Егор

Рождение ребёнка
15.04.1907

Дочь: Щербакова Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Захаров Егор

Рождение ребёнка
26.12.1911

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Захаров Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Егор

Смерть
19.12.1963
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