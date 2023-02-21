Захаров Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1878
Дата смерти19.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Захаров Григорий
Отец ребёнка: Захаров Егор
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Яков Георгиевич
Отец ребёнка: Захаров Егор
Рождение ребёнка
15.04.1907
Дочь: Щербакова Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Захаров Егор
Рождение ребёнка
26.12.1911
Дочь: Оксинья
Отец ребёнка: Захаров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захаров Егор
Смерть
19.12.1963