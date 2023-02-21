Янбаев Руслан Аглямович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбаев Руслан Аглямович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1991

Отец: не указан

Мать: Редькина Нина Николаевна

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