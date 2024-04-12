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Денис Игнатов

Место рождения

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1824 г.р.
1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
31.01.1849 ст.

Жена: Акулина Лукьянова

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Третий брак Второй брак - 20.10.1847 (Домна Петрова, д. Авсянникова)
Рождение ребёнка
23.12.1849 ст.

Дочь: Анисья Денисова

Мать ребёнка: Акулина Лукьянова

Иконки, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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