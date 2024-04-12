Денис Игнатов
Место рождения
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Бракосочетание
31.01.1849 ст.
Жена: Акулина Лукьянова
Третий брак Второй брак - 20.10.1847 (Домна Петрова, д. Авсянникова)
Рождение ребёнка
23.12.1849 ст.
Дочь: Анисья Денисова
Мать ребёнка: Акулина Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно