(Пыжева) Феврония Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Пыжев Самойла Кириллович
Мать: Прасковья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Пыжева) Ульяна Осиповна
Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пыжев Петр Осипович
Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов