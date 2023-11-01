(Пыжева) Феврония Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пыжева) Феврония Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Пыжев Самойла Кириллович

Мать: Прасковья Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Осип Сивостьянов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Пыжева) Ульяна Осиповна

Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Пыжев Стефан Осипович

Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пыжев Петр Осипович

Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пыжев Михаил Осипович

Отец ребёнка: Пыжев Осип Сивостьянов

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