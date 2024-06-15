Некрасова Александра Романова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Александра Романова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Некрасов Семен Максимов

Рождение ребёнка
07.10.1855

Сын: Некрасов Иван Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Некрасова) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Некрасов Иван Семенович

Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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