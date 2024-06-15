Некрасова Александра Романова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1854
Рождение ребёнка
07.10.1855
Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Некрасова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов
Рождение ребёнка
01.01.1862
Отец ребёнка: Некрасов Семен Максимов
Смерть
Неизвестно