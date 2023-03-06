Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Акулина Фомина
Отец ребёнка: Фома Назаров
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Назаров
Смерть
Неизвестно