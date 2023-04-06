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Киселев Арсений Ульянов

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Место рождения

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Киселев Ульян Филиппов

Мать: не указана

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Киселев Гавриил Арсеньев

Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Киселев Иван Арсеньев

Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Авдотья Арсеньева

Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Александра Арсеньева

Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Анастасия Арсеньева

Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева

Монастырское, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Евфимия Елисеева

Смерть
Неизвестно
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