Киселев Арсений Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Киселев Ульян Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Авдотья Арсеньева
Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Александра Арсеньева
Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Анастасия Арсеньева
Мать ребёнка: Киселева Евфимия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно