Перлштейн Моисей Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерлштейн Моисей Соломонович

Перлштейн Моисей Соломонович

Место рождения

г. Владикавказ

Дата рождения

23.03.1880

Дата смерти

07.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880

Отец: Перльштейн Шлем-Гирш (Соломон) Зеликович

Мать: Эстер-Малка (Мария) Исааковна (Исаевна)

г. Владикавказ
Обрезание
30.03.1880
г. Владикавказ
Рождение ребёнка
13.12.1915

Сын: Перлштейн Давид Моисеевич

Мать ребёнка: Перлштейн Анна Давидовна

Ust-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перлштейн Анна Давидовна

Совершение преступления
Неизвестно
Перлштейн Моисей Соломонович (1891) Дата рождения: 1891 г. Место рождения: г. Владикавказ Пол: мужчина Национальность: еврей Социальное происхождение: из мещан Образование: неграмотный Профессия / мес... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
упаковщик
Смерть
07.03.1938
Бутовский полигон
Причина смерти: растрелян на Бутовском полигоне
Похороны
Неизвестно
Бутово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close