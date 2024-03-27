Перлштейн Моисей Соломонович
Место рожденияг. Владикавказ
Дата рождения23.03.1880
Дата смерти07.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1880
г. Владикавказ
Обрезание
30.03.1880
г. Владикавказ
Рождение ребёнка
13.12.1915
Сын: Перлштейн Давид Моисеевич
Мать ребёнка: Перлштейн Анна Давидовна
Ust-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перлштейн Анна Давидовна
Совершение преступления
Неизвестно
Перлштейн Моисей Соломонович (1891) Дата рождения: 1891 г. Место рождения: г. Владикавказ Пол: мужчина Национальность: еврей Социальное происхождение: из мещан Образование: неграмотный Профессия / мес... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
упаковщик
Смерть
07.03.1938
Бутовский полигон
Причина смерти: растрелян на Бутовском полигоне
Похороны
Неизвестно
Бутово