Бурков Корнилий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Бурков Нестер Саввинов
Рождение ребёнка
04.02.1894
Дочь: Агафия Корнилиевна
Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна
Рождение ребёнка
14.12.1896
Дочь: Клавдия Корнилова
Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Бурков ? Корнилович
Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1903
Рождение ребёнка
Около 1906
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Бурков Виталий Корнилович
Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1911
Работа или профессия
Неизвестно