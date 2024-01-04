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Бурков Корнилий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Бурков Нестер Саввинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1894

Дочь: Агафия Корнилиевна

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
14.12.1896

Дочь: Клавдия Корнилова

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Буркова ? Корниловна

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Бурков ? Корнилович

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Буркова ? Корниловна

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Буркова ? Корниловна

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Бурков Виталий Корнилович

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Буркова ? Корниловна

Мать ребёнка: Буркова Неонилла Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
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