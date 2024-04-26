Ботылева-Железнова Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1706 ст.
Согласно исповедальной ведомости Рублева 1750 - 41 год
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Родилась ориентировочно в 1725 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Родился ориентировочно в 1737 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Дочь: Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Родилась ориентировочно в 1741 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Согласно исповедальной ведомости 1750 - 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Родился ориентировочно в 1744 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 6 лет Согласно исповедальной ведомости 1802 - 57 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно