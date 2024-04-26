Ботылева-Железнова Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева-Железнова Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Согласно исповедальной ведомости Рублева 1750 - 41 год
Рождение ребёнка
Около 1725 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Родилась ориентировочно в 1725 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1737 ст.

Сын: Ботылев Тихон Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Родился ориентировочно в 1737 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 13 лет
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Дочь: Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Родилась ориентировочно в 1741 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Ботылев-Железнов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно исповедальной ведомости 1750 - 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Железнов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Родился ориентировочно в 1744 году в деревне Рублево Хорошовской волости Согласно исповедальной ведомости 1750 - 6 лет Согласно исповедальной ведомости 1802 - 57 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев-Железнов Тимофей Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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