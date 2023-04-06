Ашалка Милаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашалка Милаева

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Егорка Ермошкин

Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Иван (Заика) (Ермошкин)

Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Семён (Славка) (Ермошкин

Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Смерть
Неизвестно
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