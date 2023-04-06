Ашалка Милаева
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Егорка Ермошкин
Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно