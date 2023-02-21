Харитина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1882
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1884
Отец ребёнка: Гром Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Иванович
Смерть
Неизвестно