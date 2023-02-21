Харитина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1882

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1884

Сын: Гром Дионисий Иванович

Отец ребёнка: Гром Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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