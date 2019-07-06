Калачев Иван Максимович
Место рожденияпсковская область
Дата рождения06.07.1934
Дата смерти01.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.1986