Калачев Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалачев Иван Максимович

Калачев Иван Максимович

Место рождения

псковская область

Дата рождения

06.07.1934

Дата смерти

01.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область
Рождение ребёнка
23.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область
Смерть
01.11.1986
Зеленоградск, Зеленоградский, Калининградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.