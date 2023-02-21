Привизенцев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привизенцев Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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1966 г.р.
1968 г.р.
1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Привизенцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Привизенцев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1968

Сын: Привизенцев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привизенцева Антонина Ефимовна

Смерть
1986
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