Привизенцев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Сын: Привизенцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Привизенцев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Привизенцев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Привизенцева Антонина Ефимовна
Рождение ребёнка
1981
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986