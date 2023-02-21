Цирульников Ларионов Алексей
Место рожденияАлексеевка Бирилюсский район Красноярского края
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Алексеевка Бирилюсский район Красноярского края
Рождение ребёнка
1919
Сын: Цирульников Ларионов Парфен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно