Клищ Макар Иванович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Клищ Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Клищ Сидор Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Клищ Федот Макарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1830
Мать ребёнка: Клищенко Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно