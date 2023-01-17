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Клищ Макар Иванович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Клищ Иван Семенович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Клищ Сидор Макарович

Мать ребёнка: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Клищ Федот Макарович

Мать ребёнка: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.01.1830

Сын: Клищ Григорий Макарович

Мать ребёнка: Клищенко Наталья Петровна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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