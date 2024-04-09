Анна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Афонасьевна

Анна Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Потапка

Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Кислов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Февронья Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Кислов Исай Васильевич

Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

Рождение ребёнка
1715

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)

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