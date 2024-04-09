Анна Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Потапка
Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Февронья Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Василий (Васка) Константинов (Касьянов Сын)