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Залесский Михаил Прокофьевич

Место рождения

Солодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Залесский Прокофий Лаврентьевич

Мать: Залесская Прасковья Гавриловна

Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Жена: Залесская Анна Васильевна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.

Дочь: Залесская Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Залесская Анна Васильевна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.

Дочь: Залесская Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Залесская Анна Васильевна

Букарево 2-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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