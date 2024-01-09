Залесский Михаил Прокофьевич
Место рожденияСолодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1912 ст.
Дочь: Залесская Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Залесская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1914 ст.
Дочь: Залесская Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Залесская Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно