Дремина (Анисимова) Матрона Евдокимова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903
Сын: Дремин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дремин Сергей Алексеев
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно