Дремина (Анисимова) Матрона Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДремина (Анисимова) Матрона Евдокимова

Дремина (Анисимова) Матрона Евдокимова

avatar

Место рождения

Аббакумова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Аббакумова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Дремин Сергей Алексеев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1903

Сын: Дремин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дремин Сергей Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close