Соляной Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соляной Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964

Отец: Соляной Александр Ефимович

Мать: Соляная Любовь Петровна

Рождение ребёнка
28.11.1985

Дочь: Соляная Ирина

Мать ребёнка: Соляная Людмила Викторовна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.06.1990

Дочь: Соляная Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Соляная Людмила Викторовна

Смерть
Неизвестно
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