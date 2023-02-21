Соляной Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964
Рождение ребёнка
28.11.1985
Дочь: Соляная Ирина
Мать ребёнка: Соляная Людмила Викторовна
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.06.1990
Дочь: Соляная Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Соляная Людмила Викторовна
Смерть
Неизвестно