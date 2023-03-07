Перевозников Иван (Ивашко) Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1580
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1580
Отец: Перевозников Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1600
Сын: Перевозников Василий (Васка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1605
Сын: Перевозников Никита (Микитка Митка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1629