Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Кулюгин Яков Филиппович

Мать: Кулюгина Просковья Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.10.1884

Муж: Шмелёв Исакий Михайлович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1886

Сын: Шмелёв Пётр Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1888

Сын: Шмелёв Евдоким Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1891

Дочь: Ксения Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Шмелёв Иван Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1897

Сын: Шмелёв Фёдор Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Акилина Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1904

Сын: Шмелёв Павел Исакиевич

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1910

Дочь: Агапия Исакиевна

Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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