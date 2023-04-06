Шмелёва (Кулюгина) Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
17.10.1884
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1886
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1888
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1891
Дочь: Ксения Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1893
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1897
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Акилина Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
16.07.1904
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Агапия Исакиевна
Отец ребёнка: Шмелёв Исакий Михайлович
Смерть
Неизвестно