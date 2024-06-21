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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1922

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Андрей

Отец ребёнка: Петров Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буранова (Петрова) Ксения

Отец ребёнка: Петров Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салохьянц (Петрова) Надежда

Отец ребёнка: Петров Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Мария

Отец ребёнка: Петров Андрей

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Петрова) Лидия

Отец ребёнка: Петров Андрей

Рождение ребёнка
14.04.1918

Дочь: Лисицына (Петрова) Валентина

Отец ребёнка: Петров Андрей

Коноково, Россия
Смерть
Около 1922

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