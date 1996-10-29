Леонтьева Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Дарья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1996

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1996

Отец: Леонтьев Павел Валерьевич

Мать: не указана

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