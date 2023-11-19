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Галкина Матрона Гр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Галкин Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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