Галкина Матрона Гр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Галкин Дмитрий Осипович
Смерть
Неизвестно