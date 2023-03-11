Галеженко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеженко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

После 2000

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Галеженко Николай Яковлевич

Мать: Нина

Смерть
После 2000
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