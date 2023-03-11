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Галеженко Александр
Галеженко Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
После 2000
Пол
Мужской
Отец
Галеженко Николай Яковлевич
1934 г.р.
Мать
Нина
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Галеженко Николай Яковлевич
Мать:
Нина
Смерть
После 2000
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