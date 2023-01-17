Фефилатьев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1969
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
19.06.1947
Дочь: Хохлова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Фефилатьев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
07.11.1952
Сын: Фефилатьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
12.04.?
Дочь: Василенко Нина Николаевна
Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969