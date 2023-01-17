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Фефилатьев Николай Васильевич

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Место рождения

Моисеевская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фефилатьев Василий Михайлович

Мать: Фефилатьева Елизавета Дмитриевна

Моисеевская 1-я, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.06.1947

Дочь: Хохлова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Фефилатьев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.11.1952

Сын: Фефилатьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.04.?

Дочь: Василенко Нина Николаевна

Мать ребёнка: Фефилатьева Елена Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилатьева Елена Васильевна

Смерть
1969
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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