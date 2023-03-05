Марченко (Никитина) Зоя Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Никитина) Зоя Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.?

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?

Отец: Никитин Анатолий Иванович

Мать: Никитина Таисия Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1988

Дочь: Анна Вадимовна

Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич

Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Вадим Сергеевич

married
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