Марченко (Никитина) Зоя Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.?
Рождение ребёнка
18.04.1988
Дочь: Анна Вадимовна
Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич
Лодейное Поле, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич
Рождение ребёнка
22.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марченко Вадим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
married