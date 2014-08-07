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Шахрудинова Самира Магомедовна
Шахрудинова Самира Магомедовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.08.2014
Пол
Женский
Отец
Шахрудинов Магомед Магомедкамилович
1988 г.р.
Мать
Маликова Виолетта Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.2014
Отец:
Шахрудинов Магомед Магомедкамилович
Мать:
Маликова Виолетта Олеговна
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