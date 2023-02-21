Чекалова (Буреева) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Буреева) Марфа Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1910 ст.

Муж: Чекалов Фёдор Петрович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.

Сын: Чекалов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1916 ст.

Сын: Чекалов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1918 ст.

Дочь: Чекалова Таисия Фёдоровна

Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1919

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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