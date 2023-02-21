Чекалова (Буреева) Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1910 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1914 ст.
Сын: Чекалов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1916 ст.
Сын: Чекалов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1918 ст.
Дочь: Чекалова Таисия Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
16.12.1919
Дочь: Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Чекалов Фёдор Петрович
Смерть
Неизвестно