Приходько (Safronova) Анна Васильевна
Место рожденияРоссия, Великолукский округ, Локнянский район, деревня Сапроновка
Дата рождения02.07.1925
Дата смерти02.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1925
Отец: Сафронов Василий
Мать: Сафронова Зинаида
Россия, Великолукский округ, Локнянский район, деревня Сапроновка
Бракосочетание
01.04.1952
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кировское ЗАГС
Рождение ребёнка
22.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Приходько Пётр Яковлевич
Кярдла, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Приходько Пётр Яковлевич
Смерть
02.10.1978
Saint-Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Санкт Петербург, Россия