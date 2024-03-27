Приходько (Safronova) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Safronova) Анна Васильевна

Место рождения

Россия, Великолукский округ, Локнянский район, деревня Сапроновка

Дата рождения

02.07.1925

Дата смерти

02.10.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1925

Отец: Сафронов Василий

Мать: Сафронова Зинаида

Россия, Великолукский округ, Локнянский район, деревня Сапроновка
Бракосочетание
01.04.1952

Муж: Приходько Пётр Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кировское ЗАГС
Рождение ребёнка
22.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приходько Пётр Яковлевич

Кярдла, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приходько Пётр Яковлевич

Смерть
02.10.1978
Saint-Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище, Санкт Петербург, Россия
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