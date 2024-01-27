Милюхин Василий
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
04.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
15.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
Неизвестно