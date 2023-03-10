(Пеупова) Марья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пеупова) Марья Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коврижных Лаврентий

Отец ребёнка: Коврижных Спиридон

Рождение ребёнка
1751

Дочь: ???

Отец ребёнка: Коврижных Спиридон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Спиридон

Смерть
Неизвестно
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