(Пеупова) Марья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коврижных Лаврентий
Отец ребёнка: Коврижных Спиридон
Рождение ребёнка
1751
Дочь: ???
Отец ребёнка: Коврижных Спиридон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Спиридон
Смерть
Неизвестно