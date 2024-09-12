Прасковья Савельева
Место рожденияСпасское
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мастиков Илья Савельев
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Смерть
Неизвестно