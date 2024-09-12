Прасковья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Савельева

Место рождения

Спасское

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Около 1816 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастиков Илья Савельев

Рождение ребёнка
Около 1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мастиков Илья Савельев

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Смерть
Неизвестно

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