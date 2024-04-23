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Илья Никитич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Никита Кузьмич

Мать: Василиса Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1755

Сын: Степан Ильич

Мать ребёнка: Анна

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1764

Сын: Афанасий Ильич

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1798

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