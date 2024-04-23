Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Никита Кузьмич
Мать: Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1755
Сын: Степан Ильич
Мать ребёнка: Анна
Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
18.01.1764
Сын: Афанасий Ильич
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Смерть
1798