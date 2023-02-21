Foerderer Jonann Wolfgang — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Foerderer Jonann Wolfgang

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Место рождения

Malsch, Heidelberg, Baden, Germany

Дата рождения

21.09.1641

Дата смерти

29.11.1707

Пол

Мужской

Отец

1608 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1611 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1641

Отец: Förderer Johanes

Мать: не указана

Malsch, Heidelberg, Baden, Germany
Рождение ребёнка
1671

Сын: Foerderer Friedrich

Мать ребёнка: Foerderer Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Foerderer Anna

Смерть
29.11.1707
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