Foerderer Jonann Wolfgang
Место рожденияMalsch, Heidelberg, Baden, Germany
Дата рождения21.09.1641
Дата смерти29.11.1707
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1641
Отец: Förderer Johanes
Мать: не указана
Malsch, Heidelberg, Baden, Germany
Рождение ребёнка
1671
Сын: Foerderer Friedrich
Мать ребёнка: Foerderer Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Foerderer Anna
Смерть
29.11.1707