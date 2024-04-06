Звегинцев Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1801 ст.
Дата смерти27.08.1849 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1801 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 27.03.1837 по 03.09.1837 ст.
Действительный статский советник Александр Ильич Звегинцев был Волынским губернатором. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10387-t-60-1887#mode/inspect/page/282/zoom/6
Рождение ребёнка
17.11.1838 ст.
Сын: Звегинцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1840 ст.
Сын: Звегинцов Иван Александрович
Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Звегинцева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Звегинцев Пётр Александрович
Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна
Рождение ребёнка
28.04.1848 ст.
Сын: Звегинцев Николай Александрович
Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1849 ст.