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Звегинцев Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1801 ст.

Дата смерти

27.08.1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1801 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
С 27.03.1837 по 03.09.1837 ст.
Действительный статский советник Александр Ильич Звегинцев был Волынским губернатором. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10387-t-60-1887#mode/inspect/page/282/zoom/6
Рождение ребёнка
17.11.1838 ст.

Сын: Звегинцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1840 ст.

Сын: Звегинцов Иван Александрович

Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Звегинцева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Звегинцев Пётр Александрович

Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
28.04.1848 ст.

Сын: Звегинцев Николай Александрович

Мать ребёнка: Звегинцева Мария Павловна

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звегинцева Мария Павловна

Смерть
27.08.1849 ст.
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