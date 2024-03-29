Шемякина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1932

Дата смерти

02.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1955

Дочь: Блинова Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Сысалина (Блинова) Елизавета Иосифовна

Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович

Рождение ребёнка
11.05.1959

Сын: Блинов Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович

Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
02.01.1994

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