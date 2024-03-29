Шемякина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1932
Дата смерти02.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1955
Дочь: Блинова Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Сысалина (Блинова) Елизавета Иосифовна
Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
11.05.1959
Отец ребёнка: Блинов Иосиф Федорович
Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
02.01.1994