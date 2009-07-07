Зобенко Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобенко Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2009

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2009

Отец: Зобенко Сергей Васильевич

Мать: Зобенко Надежда Петровна

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