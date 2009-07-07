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Зобенко Александра Сергеевна
Зобенко Александра Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2009
Пол
Женский
Отец
Зобенко Сергей Васильевич
1983 г.р.
Мать
Зобенко Надежда Петровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2009
Отец:
Зобенко Сергей Васильевич
Мать:
Зобенко Надежда Петровна
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