Андреев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения12.04.1895
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1925
Сын: Андреев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.01.1932
Сын: Андреев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Дмитриевна
Военная служба
Неизвестно
Ростокинская дивизия народного ополчения
Смерть
1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область