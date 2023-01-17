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Андреев Николай Иванович

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Место рождения

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.04.1895

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1925

Сын: Андреев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1932

Сын: Андреев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Ростокинская дивизия народного ополчения
Смерть
1941
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
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