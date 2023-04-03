Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Емельянова

Мать ребёнка: Ирина Платонова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акулина Емельянова

Мать ребёнка: Ирина Платонова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Платонова

Смерть
Неизвестно
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