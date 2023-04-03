Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Емельянова
Мать ребёнка: Ирина Платонова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акулина Емельянова
Мать ребёнка: Ирина Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Платонова
Смерть
Неизвестно