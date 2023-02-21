Самсонов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Владимир Васильевич

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

26.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Рождение ребёнка
05.09.1965

Дочь: Шамина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Самсонова Зинаида Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самсонова Зинаида Ивановна

Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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