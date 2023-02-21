Самсонов Владимир Васильевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения26.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Рождение ребёнка
05.09.1965
Дочь: Шамина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Самсонова Зинаида Ивановна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самсонова Зинаида Ивановна
Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно