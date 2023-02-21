Балтай Халитова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балтай Халитова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Халит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Валиша Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Сын: Батырша Бикмухаметов

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Шамсиниса Бикмухаметова

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хубиниса Бикмухаметова

Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикмухамет Бикбовов

Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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