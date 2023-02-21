Балтай Халитова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Халит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Валиша Бикмухаметов
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Батырша Бикмухаметов
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Шамсиниса Бикмухаметова
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хубиниса Бикмухаметова
Отец ребёнка: Бикмухамет Бикбовов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикмухамет Бикбовов
Место жительства
Неизвестно
Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)