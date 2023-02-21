Филиппов Христофор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Христофор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Филиппов Павел Христофорович

Мать ребёнка: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Филиппов Михаил Христофорович

Мать ребёнка: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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