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Житянная Параскева Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житянный Иван Егорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Житянный Григорий Иванович

Отец ребёнка: Житянный Иван Егорович

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Житянный Николай Иванович

Отец ребёнка: Житянный Иван Егорович

Сумский Посад, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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