Житянная Параскева Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Житянный Григорий Иванович
Отец ребёнка: Житянный Иван Егорович
Место жительства
1880
Рождение ребёнка
04.12.1880
Сын: Житянный Николай Иванович
Отец ребёнка: Житянный Иван Егорович
Смерть
Неизвестно